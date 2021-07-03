РФС рассматривает кандидатов на должность главного тренера сборной

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает вариант увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России, сообщает «РБ-Спорт».

По информации издания, специалист будет отправлен в отставку, если организация получит согласие от одного из тренеров из списка кандидатов.

Отмечается, что в число кандидатов на пост входят три тренера из команд Российской премьер-лиги (ФРС), а также три иностранных специалиста. При этом число претендентов на должность может быть расширено.

Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года.

На групповом этапе чемпионата Европы — 2020, который проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах России, команда Черчесова проиграла командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию и заняла четвертое место в турнирной таблице группы B.

Ранее Черчесов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о кадровых изменениях в национальной команде.