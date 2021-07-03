Сборная Бельгии не может выйти в полуфинал Евро более 40 лет

Сборная Бельгии не может выйти в полуфинал чемпионатов Европы с 1980 года.

2 июля команда под руководством Роберто Мартинеса проиграла итальянцам во встрече 1/4 финала. Матч, прошедший в Мюнхене на «Альянц Арене», завершился со счетом 2:1 в пользу «сквадро адзурри». В составе победителей отличились Николо Барелла и Лоренцо Инсинье. У проигравшей команды мяч забил Ромелу Лукаку.

В последний раз Бельгия проходила в полуфинал на Евро-1980 в Италии. Тогда команда дошла до финала, где проиграла сборной ФРГ со счетом 1:2.

На чемпионате Европы — 2020 сборная Бельгии набрала девять очков во встречах с командами России (3:0), Дании (2:1) и Финляндии (2:0), а в 1/8 финала переиграла команду Португалии (1:0).

Ранее сообщалось, что сборная Италии при главном тренере Роберто Манчини обновила рекорд по продолжительности серии без поражений. Матч с командой Бельгии (2:1) в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 стал для коллектива 32-м кряду без поражений. Предыдущим национальным рекордом было 30 матчей, который был установлен в 1939 году.