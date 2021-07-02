Черчесов заявил, что Россия не уступила соперникам на Евро-2020 в физическом плане

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что россияне не уступали своим соперникам на Евро-2020 в физическом плане.

«По поводу интенсивности: мы очень ровно провели группу. В первом матче мы провели на высоких скоростях 20 минут игры, во втором – 22 минуты, в третьем – 23 минуты.

Бельгийцы с нами пробежали на минуту меньше на такой скорости, с датчанами поровну, а финны пробежали всего 15 минут.

Это не мои цифры, это официальные данные. Что касается пробега, то в группе мы уступили только чехам. Что касается спринтов, мы делим 4-6 место на групповом этапе.

В плане физики мы никого не уступали.

Но мы проигрывали в плане точности передач. Но после Евро я три месяца не буду видеть игроков.

Вес у меня тот, который бывает всегда. Дюков всегда получает информацию от меня по туру РПЛ. Мы два или три раза собирали руководителей клуба. Мы это не афишировали. Я читал доклад — какие у нас скорости. Я готов показал все на цифрах», — сказал Черчесов.

Ранее главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на пресс-конференции на вопрос о своей отставке.