Тактаров надеется на чемпионство Украины на Евро-2020 ради отставки Черчесова

Боец Олег Тактаров выразил надежду, что сборная Украины выиграет чемпионат Европы — 2020. Известный телеведущий Дмитрий Губерниев выложил пост в инстаграме, в котором поднял тему об увольнении главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

«Надеюсь, Украина выиграет чемпионат. Тогда Президент страны решит этот вопрос. PS. Зеленский меня обошёл? Надо выиграть мир», — оставил комментарий в инстаграме Тактаров под постом Губеринева.

Напомним, 30 июня состоялось заседание технического комитета РФС, на котором работа Станислава Черчесова на Евро-2020 была признана неудовлетворительной. При этом комитет выразил Черчесову поддержку.

На групповом этапе Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. Подопечные Черчесова проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграли Финляндию (1:0).

Ранее известный российский актер Дмитрий Назаров сделал пародию на главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.