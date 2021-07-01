Кудряшов поддержал Зобнина после ошибки в матче с Данией на Евро-2020

Защитник сборной России Федор Кудряшов высказался об ошибке полузащитника национальной команды Романа Зобнина, который отдал передачу на пустой угол ворот датчанину Поульсену в заключительном матче группового этапа Евро-2020.

«Нам все разжевали, вплоть до того, какую ногу закрывать у соперника. Никто не снимает с себя вину, мы виноваты, кто был на поле и в команде. Соболев после матча с Данией сказал, что Зобнину тоже тяжело, но на поле не было ни одного, кто не ошибся бы. Рома сильный, он не сломается точно. Да, тяжело, но нужно встать и идти дальше», — цитирует Кудряшова «Матч ТВ».

Сборная России пропустила семь голов в трех матчах чемпионата Европы — 2020 и не смогла выйти из группы. Россияне обыграли финнов (1:0), а также потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российская команда заняла четвертое место в своей группе, набрав три очка.

Ранее Федор Кудряшов заявил, что сборной России не хватило лидеров на Евро-2020.