Каррера заявил, что пост наставника сборной России был бы для него успехом

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился мыслями о потенциальной возможности возглавить сборную России по футболу.

«Тренировать национальную сборную России было бы для меня большой гордостью и профессиональным успехом. В Москве, и в России у меня было прекрасное время. Это было поистине захватывающий опыт знакомства с этой великой страной. Мне и нашей семье очень понравилось в России», — передает слова специалиста Sport24.

Экс-наставник «Спартака» рассказал, что глубоко привязался к России и ее народу, но хотел ближайшие два года поработать в качестве главного тренера клубов.

«Однако, мне очень лестно и приятно, что вокруг моего имени ходят разговоры», — сказал Каррера.

Напомним, в сезоне 2016/17 московский «Спартак» во главе с Каррерой выиграл золотые медали Российской премьер-лиги.

На заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС) работа Станислава Черчесова была признана неудовлетворительной.

Сборная России заняла последнее место в группе B на Евро-2020, набрав три очка. Россияне обыграли финскую сборную (1:0), а также проиграли Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Ранее комментатор Геннадий Орлов обвинил Станислава Черчесова в плохой организованности сборной России на Евро-2020.