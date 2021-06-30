Игрок «Миннесоты» Капризов признан лучшим новичком НХЛ

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов стал обладателем награды «Колдер Трофи» которая вручается лучшему новичку турнира, сообщает пресс-служба лиги в Twitter.

В голосовании он обошел форварда «Даллас Старз» Джейсона Робертсона и вратаря «Каролины Харрикейнз» Алекса Недельковича.

В первом раунде Кубка Стэнли «Миннесота» уступила «Вегас Голден Найтс» — 3:4.

Капризов был выбран «Миннесотой» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

В составе ЦСКА Капризов выступал с 2017 по 2020 год.

Ранее Капризов стал пятым в списке лучших ограниченно свободных агентов НХЛ.