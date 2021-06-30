Жена Федуна: на Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о победе Украины в матче 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

«На Украине и девки красивее, и футболисты мастеровитее, и тренерский штаб», — написала Салихова в cвоем Telegram-канале.

В четвертьфинале Украину ждет сборная Англии. Матч состоится 3 июля в Риме на Олимпийском стадионе. Начало матча в 22.00 мск.

Сборная Швеции вышла в плей-офф с первого места в группе Е после ничьей с Испанией (0:0) и двух побед с минимальным счетом над Словакией (1:0) и Польшей (3:2).

Украинцы в квартете С заняли третье место. Подопечные Андрея Шевченко проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1) и оказались сильнее Северной Македонии (2:1).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Украина обыграла Швецию в овертайме и вышла в 1/4 финала Евро.