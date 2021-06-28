Канарейкин называл финальную серию Кубка Стэнли противостоянием вратарей

Известный в прошлом хоккеист, заслуженный тренер России Федор Канарейкин убежден, что в финальной серии Кубка Стэнли между между «Тампой-Бэй Лайтнинг» и «Монреаль Канадиенс» командам не понадобится сыграть все семь матчей. Победитель определится раньше.

«Известно, что завоевать титул сложно, а отстоять его в два раза сложнее. Но я все-таки поставлю на «Тампу», которая смотрится гораздо сильнее. Причем, я думаю, что в финальной серии будет меньше семи матчей. Здесь важно понимать, что это будет серия вратарей, противостояние Кэри Прайса и Андрея Василевского — двух лучших голкиперов НХЛ. Победит та команда, чей вратарь сыграет надежнее. Но, как я уже сказал, я ставлю на «Тампу», — сказал Канарейкин в интервью «Газете.Ru».

Первый матч финальной серии начнется в ночь с 28 на 29 июня в 03:00 по московскому времени.

В плей-офф Кубка Стэнли «Тампа» обыграла «Флориду» (4:2), «Каролину» (4:1) и «Нью-Йорк Айлендерс» (4:3). «Монреаль» оказался сильнее «Торонто» (4:3), «Виннипега» (4:0) и «Вегаса» 4:2.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников выразил мнение, что игроки «Монреаля» устроят охоту за Василевским и Кучеровым.