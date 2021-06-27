Путин дал поручение Правительству РФ отчитаться о помощи в подготовке ЧМ-2022

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 декабря отчитаться о помощи, которая была оказана в подготовке к проведению чемпионата мира — 2022 года в Катаре, сообщает официальный сайт Президента России.

«Правительству Российской Федерации при участии администрации президента Российской Федерации оказать содействие заинтересованным органам и организациям в подготовке и проведении чемпионата мира по футболу ФИФА 2022 года», — говорится на сайте.

Отмечается, что доклад по теме должен быть предоставлен до 1 декабря 2021 года, а после этого необходимо будет отчитываться о проделанной работе раз в полгода.

Напомним, что 25 июня Путин и эмир Катара Тамим бен-Хамад аль-Тани в ходе телефонного разговора договорились о взаимодействии по вопросам спортивной, культурной и медицинской поддержки турнира.

Мировой чемпионат пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Эта страна впервые в своей истории примет турнир такого ранга. Кроме того, чемпионат мира по футболу впервые пройдет на Ближнем Востоке, а также впервые в Северном полушарии пройдет осенью и зимой.

Организатор турнира был назван 2 декабря 2010 года в Цюрихе (Швейцария). Финальный матч пройдет 18 декабря 2022 года на Национальном стадионе в Лусаиле, вмещающем 80 тысяч зрителей.

Ранее Владимир Путин провел встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино.