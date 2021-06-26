Писарев подверг критике тренерский штаб сборной России по футболу

Бывший игрок московского «Спартака» Николай Писарев назвал причину провала сборной России на Евро-2020, передает «Матч ТВ».

«Сборная даже в этом составе могла бы выступить и сыграть лучше. Основная проблема в том, что тренерский штаб правильно не смог выбрать подготовку, стратегию на каждый матч, это очевидно», — сказал Писарев.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев заявил, что ему бросилась в глаза разница между игрой национальной команды на Евро-2020 и чемпионате мира — 2018.