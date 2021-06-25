Бонуччи заявил, что сборная Италии не решила, будет ли преклонять колено перед матчем Евро-2020

34-летний защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи заявил, что его команда еще не приняла решение об участии в акции BLM (Black Lives Matter) перед началом матча первого раунда плей-офф Евро-2020 против сборной Австрии.

«Когда мы вернемся в отель, у нас будет командное собрание, и мы вместе как команда примем решение о том, что делать завтра. Мы должны были сделать это и до игры с Уэльсом.

Мы обсудим это, если все захотят сделать этот антирасистский жест», — цитирует Бонуччи Football Italia.

Напомним, что перед матчем с Уэльсом лишь пятеро итальянцев преклонили колено в честь антироссийской акции. Отметим, что российская сборная не стала вставать на колено ни в одном из трех матчей группового этапа чемпионата Европы.

Матч между сборными Италии и Австрии состоится 26 июня на лондонском стадионе «Уэмбли».

Чемпионат Европы — 2020 стартовал 11 июня. Финал турнира состоится 11 июля.

Ранее фанаты освистали игроков Англии и Шотландии, преклонивших колено в поддержку BLM.