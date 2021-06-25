Защитник сборной России Кудряшов назвал причину провала на Евро-2020

Футболист сборной России Федор Кудряшов подвел итоги Евро-2020, передает «Комсомольская правда».

«У нас не было инстинкта убийцы. В психологии убийцы, у хищников, если у них есть возможность, они убивают свою жертву. В футболе так же. Это я уже больше говорю о заключительной игре. В матче с Данией мы до гола должны были забивать, и тогда игра, я уверен, сложилась бы по-другому», — сказал Кудряшов.

Напомним, по итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее ветеран ЦСКА Валерий Масалитин назвал основную причину неудачного выступления сборной России на чемпионате Европы — 2020.