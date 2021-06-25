Милонов заявил, что матч Россия — Украина в Крыму — это провокационно и сложно

Депутат Государственной думы Виталий Милонов высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Украины.

«С одной стороны, идея очень красивая. С другой — надо вспомнить форму, в которой выступают украинцы, и подумать, как это будет воспринято нашими соотечественниками, живущими в ДНР и ЛНР. Будет ли это корректно? Если бы игроки украинской команды предложили им сыграть и сказать, что лучше биться на поле спортивном, а не на поле боя, то это было бы красиво.

Не знаю, как отнесутся товарищи к тому, что мы будем есть попкорн с теми, кто на футболке фашистский лозунг носит. Я бы хотел посмотреть, как нормальные украинские ребята отбуцкали тех апологетов войны, которые постоянно раздувают заразу.

Такой матч в Крыму — это немного провокационно и сложно. Пусть едут в Сочи и посмотрят, как российские люди умеют строить и делать красиво, потому что то, что украинцы сделали со стадионом «Шахтер», — это безобразие», — приводит слова депутата NEWS.ru.

На чемпионате Европы — 2020, который в настоящее время проходит в 11 городах континента, сборная России заняла четвертое место в группе B и вылетела с турнира. Команда Украины стала третьей в квартете C и стала одной из четырех команд, которым удалось с третьей строчки пробиться в плей-офф Евро--2020.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев высказался о возможном товарищеском матче между сборными России и Украины.