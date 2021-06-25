Ветеран ЦСКА Масалитин: наш футбол — больной, опустили ниже плинтуса

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин высказался о состоянии футбола в России после провала национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

«Наш футбол — больной. Опустили его ниже плинтуса. Что-то строится, какие-то поля открываются, но непонятно, кто на них работает и по каким методикам. Дальний Восток полностью отрезан от футбола, ПФЛ убивается, условия ставятся такие, что команды просто-напросто исчезают. Массовый футбол — через пень-колоду. И никому это не интересно, — приводит слова Масалитина РИА «Новости».

Напомним, по итогам группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее Валерий Масалитин заявил, что давно надо было менять Станислава Черчесова.