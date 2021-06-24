«Ахмат» назвал причины подачи иска к Google

Грозненский футбольный клуб «Ахмат» опубликовал заявление в связи с подачей иска к корпорации Google.

«Футбольный клуб «Ахмат» противопоставит санкциям США принцип нейтральности спорта: клуб защищает свои интересы в российских судах и ФАС России, а также во взаимодействии с институтами Организации Объединенных Наций», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте.

В грозненском клубе напомнили, что 10 декабря 2020 года минфин США ввел санкции в отношении физических и юридических лиц из России, связанных с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Ограничительным мерам подверглись футбольный клуб «Ахмат», MMA-промоушен Absolute Championship Akhmat (ACA) и бойцовский клуб «Ахмат». Из-за санкций канал грозненской команды был заблокирован в YouTube.

В клубе считают, что санкции против спортивной организации являются «недопустимым и неправовым методом политического давления», а действия Google препятствуют продвижению футбольной культуры.

«Клуб обратился в арбитражный суд с иском к Google с требованием снять блокировку с YouTube-канала ФК «Ахмат», а также с заявлением в ФАС России в связи наличием в действиях Google признаков злоупотребления доминирующим положением на рынке социального сетевого видеохостинга», — отмечается в заявлении.

Пресс-служба «Ахмата» добавила, что клуб обратился к Специальному докладчику ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека.

«Наша задача — привлечь внимание ООН к беспрецедентному давлению на клуб, которое противоречит принципам и нормам, установленным Международной хартией физического воспитания и спорта, резолюциями ООН, Олимпийской хартией МОК и Уставами ФИФА и УЕФА», — говорится в заявлении.

Клуб из столицы Чеченской республики отметил, что спортивная организация впервые включена в санкционный список по мотиву нарушения прав человека.

«Но беспримерные санкции США сами по себе противоречат заявляемым целевым установкам», — заявили в «Ахмате».

Ранее сообщалось, что третьим лицом в деле стала Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).