Колосков заявил, что сборная Украины сейчас не сильнее России

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков сравнил сборные России и Украины по футболу.

«Украина сейчас не сильнее России. Только в очном матче можно определить, кто сильнее. Кто говорит обратное, говорит ерунду. Все эти международные рейтинги не имеют никакого значения. Сборная Украины всем понравилась. Они хорошо играли и поэтому заслуженно вышли из группы», — приводит слова Колоскова «Чемпионат.com».

Также чиновник добавил, что Россия заслужила тот результат, который сейчас у неe есть. У всех были равные условия.

Сборная Украины с тремя очками вышла в 1/8 финала чемпионата Европы — 2020, заняв третье место в группе С. Им удалось обыграть только Северную Македонию со счетом 2:1. Также подопечные Шевченко проиграли Нидерландам (2:3) и Австрии (0:1).

Сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Станислава Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0). В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркен», россияне проиграли команде Дании со счетом 1:4.

Ранее чемпион мира по боксу Григорий Дрозд сравнил выступление сборных Украины и России на Евро.