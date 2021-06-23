Салихова удалила свой Telegram-канал

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, объявила о закрытии своего Telegram-канала. К посту супруга известного функционера прикрепила фото, на котором она показывает средний палец.

«По большому счету я многое сказала. Есть еще, конечно, материальчик из серии «улики и разоблачения». Но становится очень приторно и неинтересно.

Фетисов, Попов и все околоклубные кАналы, выдыхайте. Дальше все в ваших руках и наших деньгах. Кузьмич и прочие сисечные, не забывайте пить пиво и страдать за «Спартак» на манер «За державу обидно!»

Компания «лысых писюнов», разнообразьте жанр. Интересный контент получается только с Бегемотом, который «типа хвалит» меня. Про все «типа» мне известно, тут привет Мележикову, и пригласить Ткаченко в клуб – идея очень затратная!

Прочие доброжелатели, Леонид Арнольдович дома, со мной, хватит фантазировать на тему: «Чемодан, вокзал, Уфа!»

Руй, удачи, с такими «помощниками» от клуба, как я поняла, враги не нужны.

Команда наша потрясающая, самая любимая! Парням желаю пройти все квалификации, поиграть достойно в Европе и, главное, без травм!

Не забываем уроки орфографии и пунктуации.

У меня есть потрясающий талант: эффектно появиться и вовремя ######## (уйти)», — написала Зарема в своем Telegram-канале.

Напомним, Зарема Салихова известна своими скандальными высказываниями. Преимущественно, она делится инсайдами из московского «Спартака», которым владеет ее муж, а также занимается критикой игроков и тренеров. Салихова входила в совет директоров «Спартака», но вышла из него, заявив, что категорически не согласна с выбором нового главного тренера клуба Руя Витории.

Ранее Салихова обвинила наставника «Спартака» в отсутствии амбиций.