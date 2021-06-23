Ягудин заявил, что Тарасова жила у него дома

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал, что во время проблем с психикой из-за сложной диеты Татьяна Тарасова переехала к нему домой, чтобы помочь справится со стрессом.

«У меня съехала крыша, я понял, что нужно что-то менять. Пригласил Татьяну Анатольевну переехать ко мне домой, она согласилась. Где-то месяца полтора питался кашами и изнурял себя тренировками», — сказал Ягудин на YouTube-канале «вМесте».

Алексей Ягудин четырежды выигрывал чемпионаты мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трижды чемпионаты Европы (1998, 1999, 2002 годы). Спортсмен становился двукратным победителем финалов Гран-при по фигурному катанию, и имеет в активе золотую медаль Олимпиады в Солт-Лейк-Сити 2002 года.

Также фигурист введен в зал славы фигурного катания в США в Колорадо-Спрингс.

Ранее Алексей Ягудин, общаясь с подписчиками в Instagram, ответил на вопрос, был ли у него роман с певицей Викторией Дайнеко.