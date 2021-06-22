Тарасова считает, что в дальнейшем сборная России будет играть только хуже

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала высказывание наставника сборной России по футболу Станислава Черчесова о том, что в матче с Данией национальная команда продемонстрировала свою лучшую игру на чемпионате Европы — 2020.

«Черчесов говорит, что вчера была лучшая игра нашей сборной. Если тренер говорит, что это была их лучшая игра, дальше будет только хуже. Сколько же можно говорить о том, что что-то нужно менять? Надо действовать», — цитирует Тарасову Sport24.

По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России, набравшая три очка, заняла последнее место в группе B. В матчах в Санкт-Петербурге коллектив Черчесова проиграл Бельгии (0:3) и обыграл Финляндию (1:0).

В решающей встрече, которая прошла в Копенгагене на стадионе «Паркер», сборная России проиграла команде Дании со счетом 1:4. В составе победителей отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоаким Мехле. У проигравшей команды голом с пенальти отметился Артем Дзюба.

Ранее бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил игру сборной России на чемпионате Европы — 2020.