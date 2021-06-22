В Госдуме призвали не оскорблять игроков сборной России после вылета с Евро

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал не критиковать сборную России после вылета с чемпионата Европы — 2020.

21 июня в Копенгагене на стадионе «Паркен» коллектив Станислава Черчесова проиграл команде Дании со счетом 1:4. По итогам группового этапа Евро-2020 российская сборная набрала три очка и заняла последнее, четвертое, место в квартете.

Парламентарий отметил, что от оскорблений сборная России играть лучше не будет. По мнению Свищева, футболисты понимают, что любая ошибка может стоить им карьеры.

«Только ленивый не будет пинать их ногами после провала на Евро. Да, мы опозорились, но это не дает оснований оскорблять игроков и тренерский штаб. Другое дело, нам всем надо задуматься: что у нас за команда, каков наш уровень и где мы должны играть.

Понимаем, что обидно, но не стоит хейтить и оскорблять российскую команду», — цитирует Свищева «Чемпионат.com».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее телеведущий Иван Ургант потроллил сборную России после вылета с Евро-2020.