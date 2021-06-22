Аршавин сравнил игру Дзюбы в РПЛ и в матче с Данией на Евро

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Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате Европы — 2020.

«Нужно некоторые позиции для омоложения. Жирков травмируется и мы видим, что Кудряшов с этими скоростями не справляется.

Мы знаем, что от этой сборной ожидать, а нам всем хочется большего. Нам хочется, чтобы команда что-то яркое показывала в атаке. Мы тоже проигрывали 1:4, но яркость и какие-то запоминающиеся эпизоды были. А что мы увидели в этом матче — длинные передачи на Дзюбу, защитники соперника справлялись.

Датчане просто быстрее наших. Да даже Дзюбу взять. У нас в чемпионате он все выигрывает, всех отодвигает, но там три таких шкафа приехали и уже физически не получается отодвинуть. Ни Головин, ни Миранчук, ни Дзюба — впереди мы слабо играли на Евро, — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Сборная России уступила датчанам со счетом 1:4. В составе победителей забитыми мячами отметились Миккель Дамсгард, Юссуф Поульсен, Андерс Кристенсен и Йоахим Мехле.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Дзюба, реализовавший пенальти на 70-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой неудачи подопечные Станислава Черчесова остались с тремя баллами в турнирной таблице группы В, но за счет худшей разницы мячей опустились на четвертую строчку и вылетели из турнира.

Сборная Дании, в свою очередь, по итогам группового этапа заняла вторую строчку и вышла в 1/8 финала континентального первенства.

Чемпионат Европы — 2020. Группа В.

Россия — Дания — 1:4.

Голы: 0:1 — Дамсгард, 24; 0:2 — Поульсен, 51; 1:2 — Дзюба, 70(пен); 1:3 — Кристенсен, 80; 1:4 — Мехле, 82.

Ранее Алексей Ягудин заявил, что на Евро можно было отправить фигуристок и результат был бы тот же.