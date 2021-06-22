Червиченко заявил, что игра сборной России на Евро — гиперпровал с унижением

__is_photorep_included13661348: 1

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко резко прокомментировал выступление национальной команды на чемпионате Европы — 2020, которая после поражения от сборной Дании (1:4) вылетела из турнира.

«Игру сборной России оцениваю как просто безобразную. Такой результат на чемпионате Европы — это не просто провал, а гиперпровал с унижением.

Раньше приличные люди, знающие слово честь, стрелялись. К сожалению, дворянства и прочих людей у нас сейчас достаточно мало, поэтому недостаточно приличные люди просто уходят в отставку. Не знаю, что в этой ситуации сделает Черчесов. Человек получает 20 млн рублей в месяц практически ни за что. Выйдите на улицу и спросите у любого россиянина: 20 млн в месяц — это много или мало?», — приводит слова экс-главы красно-белых «Чемпионат.com».

Также Червиченко добавил, что с таким же успехом и он бы привёл сборную к подобным результатам, а может даже и к лучшим, тренируя без денег.

В составе победителей забитыми мячами отметились Миккель Дамсгард, Юссуф Поульсен, Андерс Кристенсен и Йоахим Мехле.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Артем Дзюба, реализовавший пенальти на 70-й минуте игры.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

После этой неудачи подопечные Станислава Черчесова остались с тремя баллами в турнирной таблице группы В, но за счет худшей разницы мячей опустились на четвертую строчку.

Сборная Дании, в свою очередь, по итогам группового этапа заняла вторую строчку и вышла в 1/8 финала континентального первенства.

Чемпионат Европы — 2020. Группа В.

Россия — Дания — 1:4.

Голы: 0:1 — Дамсгард, 24; 0:2 — Поульсен, 51; 1:2 — Дзюба, 70(пен); 1:3 — Кристенсен, 80; 1:4 — Мехле, 82.

Ранее Артем Дзюба сказал, что команда хотела помочь Роману Зобнину после ошибки в матче с Данией.