Глава РФС заявил, что после вылета с Евро рано делать кадровые выводы
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал итог выступления национальной команды на чемпионате Европы — 2020.
После поражения 1:4 от датской сборной россияне потеряли шансы на выход из группы.
«Результаты выступления на Евро — неудовлетворительные. Поставленная задача по выходу из группы не выполнена. Однако, неправильно делать кадровые выводы по горячим следам. Большое спасибо болельщикам за поддержку, особенно тем, кто сегодня смог быть на матче в Копенгагене, — приводит слова главы РФС «Матч ТВ».
В составе победителей забитыми мячами отметились Миккель Дамсгард, Юссуф Поульсен, Андерс Кристенсен и Йоахим Мехле.
У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Артем Дзюба, реализовавший пенальти на 70-й минуте игры.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.
После этой неудачи подопечные Станислава Черчесова остались с тремя баллами в турнирной таблице группы В, но за счет худшей разницы мячей опустились на четвертую строчку.
Сборная Дании, в свою очередь, по итогам группового этапа заняла вторую строчку и вышла в 1/8 финала континентального первенства.
Чемпионат Европы — 2020. Группа В.
Россия — Дания — 1:4.
Голы: 0:1 — Дамсгард, 24; 0:2 — Поульсен, 51; 1:2 — Дзюба, 70(пен); 1:3 — Кристенсен, 80; 1:4 — Мехле, 82.
Ранее Александр Соболев попросил не накидываться на Романа Зобнина после его ошибки в матче с Данией.