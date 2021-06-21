Широков раскритиковал Губерниева за скандальный эфир с Бузовой

Известный в прошлом футболист Роман Широков раскритиковал известного спортивного комментатора Дмитрия Губерниева за скандальный эфир с популярной певицей Ольгой Бузовой. Телеведущий провокационными вопросами довел девушку до слез.

«Человека давно уже веслом ударили, еще в детстве. И ничего не поменялось. Сейчас он себя вообще себя небожителем посчитал. Не понравилось, как он вел эфир? Да, конечно. Можно много чего говорить. Но причем тут коньяк, пришли же о другом говорить», — цитирует Широкова «РБ Спорт».

14 июня Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино. Комментатор Дмитрий Губерниев, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее сообщалось, что гендиректор «Газпром-Медиа» верит в примирение Губерниева и Бузовой.