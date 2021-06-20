Черчесов заявил, что есть вопросы по состоянию двух футболистов перед матчем с Данией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не стал раскрывать планы по стартовому составу на матч чемпионата Европы против Дании.

«Все тренировались. Кто-то больше, кто-то меньше. После двух матчей есть вопросы по состоянию двух игроков. Вечером медицина мне скажет, кто в каком состоянии. Вопросы есть, к вечеру они должны быть закрыты. А кто сыграет — мы объявим игрокам. У нас был день на подготовку. Главное — как им воспользоваться. Математикой мы не занимаемся, есть матч — надо все показывать на поле», — сказал наставник сборной.

Напомним, что встреча между сборными России и Дании пройдет 21 июня в Копенгагене на «Паркен Стэдиум». Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Евро-2020 стартовал 11 июня и продлится до 11 июля. Матчи проходят в 11 городах континента. Финальная встреча должна состояться на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Ранее член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев поделился мнением по поводу высказываний ряда игроков сборной Дании о низком уровне российской команды.