Семин рассказал, за счет чего Россия может не проиграть Дании в матче Евро-2020

Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями от матча Евро-2020 между сборными России и Дании, передает «Спорт-Экспресс».

«Только если наши футболисты больше пробегут, покажут более высокие скорости, выиграют больше единоборств — у нас будут шансы. По этим параметрам Данию можно превзойти, а вот по другим у России козырей нет. Индивидуально датские игроки значительно сильнее», — сказал Семин.

Сборная России продолжает готовиться к матчу 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Данией. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене. Начало матча в 22.00 по московскому времени.

Во 2-м туре россияне одолели команду Финляндии со счетом 1:0 и поднялись на второе место в группе B. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

Стартовали подопечные Станислава Черчесова с разгромного поражения от Бельгии со счетом 0:3.

Датчане в первом туре проиграли Финляндии (0:1), а затем уступили Бельгии (1:2).

Ранее сообщалось о том, что главным арбитром матча Евро-2020 Россия — Дания назначен Клеман Тюрпен.