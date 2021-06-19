У фигуристки Медведевой выявили аллергию на молоко

Титулованная российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что у нее выявили аллергию на молоко.

«Сегодня дела с кожей уже намного лучше. Оказывается, у меня аллергия на молоко», — написала фигуристка в своем инстаграме.

Напомним, что Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2018, двукратной чемпионкой мира (2016, 2017), бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), серебряным призёром чемпионата Европы (2018). Также Евгения является двукратной чемпионкой России.

Медведева является воспитанницей московской школы фигурного катания. В 2007—2018 годах тренировалась у Этери Тутберидзе, 2018—2020 годах тренировалась у Брайана Орсера в Toronto Cricket, Skating and Curling Club. С сентября 2020 года вновь тренируется в группе Этери Тутберидзе.

Ранее стало известно, что сын Евгения Плющенко обошел фигуристое Медведеву и Загитову по числу подписчиков в Instagram.