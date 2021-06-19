Тысячи венгерских фанатов прошли с баннером против преклонения колена на Евро-2020

Тысячи болельщиков сборной Венгрии перед матчем со сборной Франции на чемпионате Европы — 2020 пронесли по улицам Будапешта баннер с зачеркнутым изображением человека, преклонившим колено.

В матче Венгрия — Франция голы забили венгерский защитник Аттила Фиола и французский нападающий Антуан Гризманн. Стоит отметить, что французы пока ни разу не обыгрывали венгров на чемпионатах Европы.

Напомним, что Сборные Франции и Венгрии сыграли вничью (1:1) в матче чемпионата Европы — 2020, который проходил в Будапеште.

Счет в матче открыл игрок сборной Венгрии Оттило Фиоло на 47-й минуте, а на 66-й минуте Антуан Гризман сравнял счет.

Сборная Франции занимает первую строчку в турнирной таблице группы F, а венгерская команда располагается на третьем месте, набрав лишь один балл.

Французская команда встретятся с португальцами в Будапеште 23 июня, а сборная Венгрии сыграет с Германией в Мюнхене на «Альянц-Арене» в этот же день.

Ранее британское издание осудило сборную России за отказ становиться на колено на Евро-2020.