В США рассказали, почему «Миннесота» пока не подписала контракт с Капризовым

Журналист The Athletic Майкл Руссо прокомментировал слухи о возможном возвращении игрока Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота» Кирилла Капризова в московский ЦСКА.

«ЦСКА хочет подписать контракт с Капризовым. Они хотели бы переманить Капризова кучей денег. Для Капризова возможность возвращения в Россию — это рычаг в переговорном процессе с «Миннесотой», — заявил Руссо.

Также Руссо отметил, что «Уайлд» хотят подписать с ним контракт на семь-восемь лет. Лагерь Капризова рассчитывает на более короткий срок соглашения, «мост» на два-три года.

Капризов был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. Он дебютировал в НХЛ в 2020 году. В прошедшем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 55 матчах, в которых набрал 51 (27+24) очко.

В составе национальной команды России Капризов завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, а также стал бронзовым призером чемпионата мира — 2019 в Словакии.

В составе ЦСКА Капризов выступал с 2017 по 2020 год.

Ранее сообщалось о том, что Капризов может вернуться из «Миннесоты» в ЦСКА.