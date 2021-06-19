Отец Черышева критично высказался об игре Головина на Евро-2020

Дмитрий Черышев, отец игрока сборной России Дениса Черышева, раскритиковал Александра Головина за игру на Евро-2020, передает «Матч ТВ»

«Мне сейчас Головин нравится намного меньше, чем раньше. Головин на чемпионате мира выглядел более мобильным, чем сейчас. Мне не нравится, что он сейчас очень много берет мяч на себя и не играет в коллективную игру», — сказал Черышев-старший.

Сборная России продолжает готовиться к матчу 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Данией. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене. Начало матча в 22:00 по московскому времени.

Во 2-м туре россияне одолели команду Финляндию со счетом 1:0 и поднялись на второе место в группе B. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

Стартовали подопечные Станислава Черчесова с разгромного поражения от Бельгии со счетом 0:3.

Ранее Роман Широков заявил, что Россия может претендовать на четвертьфинал Евро.