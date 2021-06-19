Отец Черышева раскритиковал игру Головина на Евро

Футбольный тренер Дмитрий Черышев поделился мнением об игре полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина на чемпионате Европы — 2020.

Напомним, Дмитрий является отцом хавбека национальной команды Дениса Черышева.

«Мне сейчас Головин нравится намного меньше, чем раньше. Он на домашнем чемпионате мира смотрелся более мобильным, чем сейчас. Мне не нравится, что он сейчас очень много берет мяч на себя и не играет в командный футбол. Со стороны это сильно бросается. В некоторых эпизодах Головин передерживает мяч, — приводит слова наставника «Матч ТВ».

Александр Головин продолжает готовиться в составе национальной команды к матчу 3-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Данией. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене. Начало матча в 22:00 по московскому времени.

Во 2-м туре россияне одолели команду Финляндию со счетом 1:0 и поднялись на второе место в группе B. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

Ранее экс-полузащитник сборной России Олег Иванов удивлен негативом в прессе в адрес Семенова.