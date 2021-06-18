Эриксену запретят играть в Италии после установки дефибриллятора

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен, переживший остановку сердца во время матча против Финляндии (0:1) на групповом этапе Евро-2020, может потерять право выступать в чемпионате Италии. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Накануне Эриксен перенес операцию по установке подкожного дефибриллятора — устройства, которое будет при помощи тока корректировать нарушения сердечного ритма.

В том случае, если врачи обяжут датского игрока носить дефибриллятор на постоянной основе, его не допустят до матчей Серии А, где он защищает цвета миланского «Интера».

В Италии действует строгий протокол Cocis (кардиологического организационного комитета в сфере спорта), который запрещает футболистам играть с постоянными дефибрилляторами.

В таком случае Эриксен может попробовать перейти в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) или другого чемпионата, где действуют менее строгие правила относительно состояния сердца.

Однако, если врачи решат, что полузащитник может через какое-то время снять дефибриллятор, то Эриксен продолжит карьеру в «Интере». Он сможет восстановиться от пережитой остановки сердца через несколько месяцев.

Ранее бывший президент «Спартака» раскритиковал акцию в поддержку Эриксена.