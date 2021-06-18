Хабиб рассказал, что не хотел калечить Гэтжи

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов вспомнил свой последний бой в промоушене против Джастина Гэтжи.

«Я сперва на болевой на руку зашел, а потом пошел на треугольник. Понял, что он не будет сдаваться, и не захотел ему руку калечить, потому перешел на треугольник. У него там были родители. Отец был, мать — они смотрели на меня, когда я выходил. Не хотел его калечить», — сказал Хабиб на YouTube-канале «Вестник MMA».

После победы над американцем Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 Нурмагомедов объявил, что завершает карьеру. Глава промоушена Дана Уайт пытался уговорить бойца вернуться в спорт, однако 19 марта он сообщил, что россиянин окончательно «ушел на пенсию».

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене — 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.

Ранее Хабиб рассказал, что хочет играть в Английской премьер-лиге (АПЛ).