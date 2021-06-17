Виторган резко высказался о Губерниеве после скандала с Бузовой

известный российский актер и Максим Виторган высказался о перепалке в эфире «Матч ТВ» между певицей Ольгой Бузовой и комментатором Дмитрием Губерниевым.

На днях Бузова побывала в гостях у спортивного телеканала «Матч ТВ», где ее довел до слез Губерниев. Многие подвергли Губерниева критике за то, что он поиздевался над девушкой, в том числе и Виторган.

«Не знаю, как вам, а мне кажется, что лучше чего-то не знать и не делать вид, что знаешь, чем получать деньги за создание видимости, что ты в чем-то разбираешься, например, в футболе. И уж точно лучше быть Бузовой, чем пытаться за ее счет удлинить собственный писюн и утвердиться. Короче, я за Бузову. Не будьте муфлонами», — заявил актер в сторис инстаграм.

Напомним, Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее Супруга Валерия Карпина сравнила Губерниева со своим мужем.