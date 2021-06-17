Супруга Карпина сравнила Губерниева со своим мужем

Дарья Карпина, жена главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, рассказала как она относится к спортивному комментатору Дмитрию Губерниеву после скандального эфира с участием певицы Ольги Бузовой.

«Согласна ли, что Губерниев неприятный тип? Нет. В юности была поклонницей биатлона и Дмитрия обожала. Но и сейчас не вижу в нем ничего отталкивающего. Иногда он говорит то, что многие просто не осмелились. И я не люблю делать выводы о людях, кого не знаю хорошо лично. Мой муж тоже кому-то не нравится чисто по телеку», — написала Карпина Instagram.

Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал Бузову бестолочью и поддержал Губерниева.