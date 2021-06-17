Мостовой заявил, что Дзюба ни в чем не уступает Соболеву

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением по поводу позиции основного нападающего сборной России на чемпионате Европы — 2020.

«Нужно ли менять Артема Дзюбу на Александра Соболева в стартовом составе? Дзюба не забил, но много полезного сделал. Те мячи, которые выбивают, он скидывает, сохраняет для команды.

Не каждому форварду это дано, чтобы так много борьбы мог навязать. Соболев, да, похожий футболист, но пока не сказал бы, что Дзюба ему в чем-то уступает, – приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Напомним, Россия победила финнов со счетом 1:0. Единственный мяч забил Алексей Миранчук.

В следующем туре россияне сыграют с Данией. Встреча состоится 21 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B

Финляндия — Россия — 0:1

Гол: 0:1 — Алексей Миранчук, 45+2.

Ранее футбольный тренер Дмитрий Черышев поделился мнением об игре сборной России против Финляндии.