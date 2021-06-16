Дацик: через 2-3 месяца тренировок Бузова «выстегнет» Губерниева

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Вячеслав Дацик Вячеслав Дацик
Вячеслав Дацик
РИА Новости

Боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик прокомментировал инцидент который произошел между комментатором Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой.

Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Губерниев, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

«Дима Губерниев, ты ничего не попутал? Девушка встала на путь исправления. Чего ты до Бузовой докопался? Она занимается боксом. Приходи в спортзал. Докопайся до любого спортсмена. Меня оскорби — прям там ляжешь. Через 2-3 месяца тренировок, думаю, и Ольга тебя «выстегнет», — сказал Дацик в сториз Instagram.

Ранее Губерниев ответил на шутку Ивана Урганта о скандале с Бузовой.