Дацик: через 2-3 месяца тренировок Бузова «выстегнет» Губерниева

Боец смешанных единоборств (MMA) Вячеслав Дацик прокомментировал инцидент который произошел между комментатором Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой.

Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Губерниев, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

«Дима Губерниев, ты ничего не попутал? Девушка встала на путь исправления. Чего ты до Бузовой докопался? Она занимается боксом. Приходи в спортзал. Докопайся до любого спортсмена. Меня оскорби — прям там ляжешь. Через 2-3 месяца тренировок, думаю, и Ольга тебя «выстегнет», — сказал Дацик в сториз Instagram.

Ранее Губерниев ответил на шутку Ивана Урганта о скандале с Бузовой.