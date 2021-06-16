Тренер Гладилин считает, что Жирков не закончит карьеру из-за травмы

Тренер Валерий Гладилин поделился мнением о травме Юрия Жиркова в матче Евро-2020 против сборной Бельгии.

Россияне уступили Бельгии со счетом 0:3. Во втором туре подопечные Станислава Черчесова обыграли национальную команду Финляндии (1:0).

«Юра – хороший футболист и был в хорошей в форме. Однозначно, это потеря для команды. Но те ребята, которым сейчас представится возможность сыграть, они более молодые, есть шанс проявить себя. За ними и молодость, и азарт должен быть. Жирков – это опытный футболист. Он и в линии обороны играет, и в организации моментов помогает, такой игрок нужен, и это потеря для команды.

Конечно, он будет играть дальше. Эта травма, мышечная, и просто нужно время для восстановления. Просто сейчас его нет, потому что надо играть и играть. А так Жирков к началу сезона уже будет готов, и нет проблем», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Ранее Черчесов заявил, что Жирков больше не сыграет на Евро.