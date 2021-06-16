С брата олимпийской чемпионки Байлз сняли обвинения в убийстве трех человек

Суд американского штата Огайо снял обвинения с Тевина Майлза-Томаса — брата четырехкратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике Симоны Байлз, сообщает Associated Press.

По информации агентства, прокуратура не смогла предъявить достаточных доказательств в поддержку обвинительного приговора в стрельбе, в результате которой погибли три человека. Также обвинения были сняты из-за отсутствия судебно-медицинских экспертиз и свидетелей того, что именно брат спортсменки открыл огонь на вечеринке в Кливленде.

Родственника олимпийской чемпионки арестовали в сентябре 2019 года. Майлзу-Томасу были предъявлены обвинения по четырем пунктам: убийство, непредумышленное убийство, преступное нападение и лжесвидетельство.

Ранее Байлз прокомментировала судебный процесс в отношении брата. Она выразила соболезнования семьям погибших, а также попросила уважать частную жизнь своих родных.