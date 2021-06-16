Ургант потроллил Губерниева после скандального эфира с Бузовой

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал скандальный эфир с участием спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой.

Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

«Я посмотрел все интервью, могу сказать одно: задавая яркие и интересные вопросы в своих интервью, Дмитрий забывает задать главный вопрос своему стилисту», — пошутил телеведущий на YouTube-канале «Вечерний Ургант».

Также Ургант подчеркнул, что Бузова умеет удивлять не только на сцене, но и помогает другим удивлять.

Депутат Дмитрий Свищев заявил, что эфир с Дмитрием Губерниевым и Ольгой Бузовой напомнил ему Comedy Club.