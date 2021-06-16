Экс-вратарь ЦСКА: возможно Олич согласился с тем, что не потянул

Бывший вратарь московских «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал увольнение хорвата Ивицы Олича с поста главного тренера армейского клуба.

«Неожиданно. С чем это связано, остается только догадываться. Вариантов несколько, но все они являются следствием одного: Олич не смог за короткий период времени убедить акционеров и руководство клуба в том, что он — подходящая кандидатура. Чье это решение? Возможно, самого Олича. Может быть, у него появились какие-то планы, и он согласился с тем, что не потянул», — приводит слова Нигматуллина Telesport.

Также голкипер добавил, что, возможно, руководители выступили с такой инициативой, объяснив, что погорячились, когда приняли решение назначить хорватского специалиста.

Олич был назначен тренером ЦСКА в марте 2021 года.

После завершения турнира в Российской премьер-лиге (РПЛ) появилась информация о том, что Олич в качестве члена тренерского штаба сборной Хорватии отправится на чемпионат Европы — 2020. В ЦСКА информацию опровергли и заявили, что хорват официально не будет входить в тренерский штаб, но во время своего отпуска волен находиться там, где хочет. Обязанности главного тренера столичной команды будет исполнять Алексей Березуцкий.

ЦСКА по итогам сезона с 50 очками занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы впервые за 20 лет не попали в еврокубки.

Ранее Зарема Салихова, спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, предложила помощь ЦСКА после увольнения Ивицы Олича.