Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев обратился к игрокам сборной России перед матчем с Финляндией в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Обращение к футболистам сборной России! Есть магия крупных турниров. Мы ребята ответственные! Поэтому взваливаем на себя всё. В основном то, что не надо. Игроки начинают переживать, дергаться, упрощать игру. Хотя куда уж проще?! Тех же финнов дома в том же отборочном цикле мы бы и не заметили! Но тут-то мы выйдем с чугунной мотивацией в ногах и с рюкзаком многотонных «надо»!

Ребятушки! Станислава сыны! Сыграйте как можете. И не читайте до обеда газет — только мою тележеньку, а после обеда уже игра! Вперёд, Россия!» — пишет комментатор в своём Telegram-канале.

Напомним, в стартовом матче на Евро Россия крупно проиграла Бельгии со счетом 0:3. Следующий матч российская команда проведет с Финляндией 16 июня в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени. В заключительной встрече группового этапа подопечные Станислава Черчесова сыграют с Данией.

Чемпионат Европы — 2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Ранее Андрей Аршавин заявил, что финны у него ассоциируются с червивыми грибами.