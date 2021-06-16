Салихова предложила помощь ЦСКА после увольнения Олича

Зарема Салихова, спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала увольнение хорвата Ивицы Олича с поста главного тренера столичного ЦСКА.

«Если нужно, могу оперативно коням шорт-лист накидать. Чехи, венгры, сербы… Хорватов больше не рассматривают? — написала Салихова в своем Telegram-канале.

Хорват был назначен тренером ЦСКА в марте 2021 года.

После завершения турнира в Российской премьер-лиге (РПЛ) появилась информация о том, что Олич в качестве члена тренерского штаба сборной Хорватии отправится на чемпионат Европы — 2020. В ЦСКА информацию опровергли и заявили, что хорват официально не будет входить в тренерский штаб, но во время своего отпуска волен находиться там, где хочет. Обязанности главного тренера столичной команды будет исполнять Василий Березуцкий.

ЦСКА по итогам сезона с 50 очками занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. Армейцы впервые за 20 лет не попали в еврокубки.

Ранее экс-полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик прокомментировал увольнение Ивицы Олича.