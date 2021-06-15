Франция обыграла Германию в матче Евро-2020

Сборная Франции обыграла национальную команду Германии в матче Евро-2020.

Встреча завершилась со счетом 1:0.

На 20 минуте встречи мяч в свои ворота отправил Матс Хуммельс. Во втором тайме зрители не увидели забитых мячей.

В следующем туре Франция сыграет с Венгрией. Встреча состоится 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Германия встретится с Португалией. Команды выйдут на поле 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Французы были финалистами чемпионата Европы — 2016. В решающем матче они уступили Португалии со счетом 1:0.

Чемпионат Европы — 2020. Группа F.

Франция — Германия — 1:0

Гол: 1:0 — Хуммельс, 20 (АГ).

Ранее сообщалось о том, что перед матчем Евро-2020 Франция — Германия на поле приземлился парашютист.