Губерниев прокомментировал информацию о своем отстранении от эфира

Журналист «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев опроверг информацию о том, что его отстранили от эфира «Матч ТВ» из-за скандала с певицей Ольгой Бузовой.

«Еду на эфир! В 21 час и в 12 ночи на «Матч ТВ»! Не верьте слухам и сплетням! Работаю много, каждый день, завтра в 15:00 обсуждаем сборную России до, во время и после встречи с Финляндией», — написал Губерниев в Telegram.

В интернете появился скриншот записи якобы из Instagram генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки с сообщением об отстранении Губерниева от эфира.

Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Комментатор , подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном». Позднее Губерниев извинился перед Бузовой.

Ранее Бузова посвятила Губерниеву ироничное стихотворение.