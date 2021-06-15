Рудковская поддержала Бузову после скандала с Губерниевым

Музыкальный продюсер, жена двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская высказалась о скандале, которые произошел между комментатором Дмитрием Губерниевым и певицей Ольгой Бузовой в эфире телеканала «Матч ТВ».

Рудковская заявила, что находится в хороших отношениях с Губерниевым и Бузовой. По мнению продюсера, певица является искренним и впечатлительным человеком.

«Ее искренность, к сожалению, не всех подкупает, особенно мужчин-спортсменов, как оказалось. Они не все это понимают и ценят. Я считаю, что искренность в наше время стоит дорогого. Для меня Оля — очень хороший человек», — цитирует Рудковскую Sport24.

Продюсер отметила, что Губерниев является профессионалом, когда идет речь о спорте.

«Не видела эфир, я не знаю, что он ей сказал, но уверена, что Дима найдет способ наладить отношения с Олей. Я знаю его характер, он тоже не простой чувак, но я думаю, что они решат вопросы, а нам не стоит переживать и нагнетать.

Тем более я уверена, что сегодня будет еще один повод поговорить про Ольгу Бузову. А так, Оля любит, когда о ней говорят. У нас время такое, если не говорят, то это плохо. Я к этому уже привыкла. Сегодняшняя ситуация пойдет только ей в копилку», — сказала Рудковская.

Бузова посетила студию канала «Матч ТВ» в Останкино 14 июня. Губерниев, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов телеведущая расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном».

Ранее супруга футболиста Павла Погребняка Мария раскритиковала поведение Губерниева.