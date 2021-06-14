Бузова назвала поведение Губерниева хамством

Певица Ольга Бузова высказалась о перепалке с комментатором Дмитрием Губерниевым во время прямого эфира «Матч ТВ».

Телеведущая посетила студию канала в Останкино 14 июня. Губерниев, подключившийся к эфиру из студии в Санкт-Петербурге, съязвил по поводу ее актерской карьеры и спросил, не употребляла ли она с утра коньяк. После этих слов Бузова расплакалась. Журналист отметил, что вопрос о коньяке является цитатой из произведения шведской писательницы Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше». В ответ певица назвала комментатора «дном».

«Так хочется сказать, но я промолчу. Пусть за меня и за других говорят поступки… Мы много говорим, и иногда в этом есть смысл… Но слова «некоторых» меня по сей день приводят в шок.

Я все могу понять, пережить, простить, Но мужское хамство в прямом эфире — мое сердце, воспитание, религия… не принимает! Для меня это дно! Пусть вашим миром правит любовь», — написала Бузова в Instagram.

Ранее блогер и бывший молодой человек певицы Давид Манукян, более известный под псевдонимом Дава, раскритиковал Губерниева.