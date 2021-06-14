Гендиректор «Спартака» заявил, что задачей на следующий сезон будет попадание в Лигу чемпионов

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков рассказал о задачах клуба в сезоне 2021/22.

«Цель на сезон - попадание в зону Лиги чемпионов. Если о Лиге чемпионов по итогам этого сезона, то нужно попасть в группу. Создание конкурентной команды - основная цель. Составить конкуренцию как в нашем чемпионате, так и на международной арене», - передает слова Мележникова ТАСС.

24 мая «Спартак» объявил о заключении двухлетнего контракта с 51-летним Руем Виторией.

Напомним, до Витории «Спартак» возглавлял Доменико Тедеско. Немецский специалист возглавил московский клуб в октябре 2019 года, но покинул свой пост по окончанию контракта летом 2021.

Витория в прошлом возглавлял «Бенфику». Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Португалии (2015/16, 2016/17). Последним местом работы специалиста стал саудовский клуб «Ан-Наср», который он покинул в декабре 2020 года.

В минувшем сезоне Российской премьер-лиги «Спартак» занял вторую строчку в турнирной таблице, отстав от «Зенита» на восемь очков. Таким образом, красно-белые сыграют в квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА 2021/22.

Ранее «Спартак» официально представил Руя Виторию в качестве главного тренера.