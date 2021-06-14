Губерниев пошутил про сборную России и похвалил матч Нидерланды — Украина на Евро

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о результатах матчей 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020.

«Матч голландцев с Украиной на данный момент cамый интересный на Евро. Самая тоска — Англия–Хорватия, самый качественный футбол — Италия, самый нереализованный потенциал — Бельгия! Соперник не явился. И здоровья Эриксену, это самое важное!» — написал комментатор в своем Telegram-канале.

Следующий матч сборная России проведет 16 июня с Финляндией. Матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16.00 мск. Заключительной встречей группы В для команды Станислава Черчесова станет игра со сборной Дании 21 июня.

В группе C Украина сыграет со сборными Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня).

Чемпионат Европы-2020. Группа B

Бельгия — Россия — 3:0

Голы: 1:0 — Ромелу Лукаку, 10; 2:0 — Тома Менье, 34; 3:0 — Лукаку, 88.

Чемпионат Европы — 2020. Группа C

Нидерланды — Украина — 3:2

Голы: 1:0 — Вейналдум, 52; 2:0 — Вегорст, 58; 2:1 — Ярмоленко, 75; 2:2 — Яремчук, 79; 3:2 — Дюмфрис, 85.

Ранее Тина Канделаки сравнила поражения России и Украины на Евро.